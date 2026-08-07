Трамп підписав укази про обмеження громадянства за правом народження у США

Адміністрація президента США хоче обмежити автоматичне отримання громадянства дітьми іноземців у чотирьох випадках, зокрема через боротьбу з "пологовим туризмом".

Президент США Дональд Трамп підписав два виконавчі укази, спрямовані на обмеження громадянства за правом народження в окремих випадках та посилення боротьби з так званим "пологовим туризмом", повідомляє Axios.

Нові укази стосуються лише дітей, які будуть народжені в майбутньому, і передбачають обмеження для чотирьох категорій осіб.

Зокрема, йдеться про дітей іноземних дипломатичних співробітників, які працюють у США від імені іншої держави. Також обмеження можуть торкнутися дітей осіб, яких класифікують як "ворожих іноземців", зокрема пов'язаних із терористичними організаціями, визнаними на федеральному рівні.

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Окремо указ передбачає можливість обмеження громадянства для дітей, народжених на американських територіях, якщо Конгрес США ухвалить відповідні зміни до законодавства. Насамперед це може стосуватися Пуерто-Рико.

Ще одна категорія – діти, народжені від матерів, які, за твердженням адміністрації Трампа, обманним шляхом в'їхали до США саме для народження дитини. Йдеться про боротьбу з комерційною індустрією "пологового туризму", зокрема із використанням сурогатних матерів.

Адміністрація Трампа стверджує, що в таких випадках йдеться про шахрайство під час отримання дозволу на в'їзд до США. Чинне американське законодавство вже забороняє видавати туристичні візи людям, основною метою яких є народження дитини у США для отримання нею американського громадянства.

Другий указ доручає державному секретарю та міністру внутрішньої безпеки США розробити правила й рекомендації для боротьби з "пологовим туризмом" як усередині країни, так і за кордоном.

Водночас нова ініціатива Трампа, ймовірно, знову зіткнеться із судовими позовами. 14-та поправка до Конституції США передбачає громадянство для майже всіх людей, народжених на території країни.

Що передувало

Нагадаємо, що 30 червня Верховний суд США скасував указ Трампа, підписаний у день його інавгурації, який мав обмежити автоматичне отримання громадянства дітьми, народженими у США від батьків-негромадян.

Попри це, адміністрація президента вважає, що рішення суду залишає можливість застосовувати давні винятки з принципу громадянства за місцем народження.

Трамп уже не вперше намагається обмежити дію 14-ї поправки. У грудні 2024 року він заявив про намір скасувати громадянство за правом народження одразу після повернення до Білого дому.

Кількість дітей, які народжуються у США внаслідок "пологового туризму", оцінюють від кількох тисяч до десятків тисяч на рік.

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