Вікно часу: вчені зробили прорив у лікування найагресивнішого раку мозку

За словами дослідників, велике значення мають ранні хіміо- та променева терапії.

Науковці виявили короткі проміжки часу після операції, коли хіміотерапія може діяти значно ефективніше проти гліобластоми – найагресивнішої форми раку головного мозку. Як повідомляє The Independent, дослідники вважають, що це відкриття здатне змінити підхід до лікування таких пацієнтів.

Нове дослідження показало, що замість традиційної затримки з початком хіміотерапії на кілька тижнів після операції лікування може бути найрезультативнішим уже в перші хвилини та дні після видалення пухлини.

Йдеться, що ключову роль відіграє гематоенцефалічний бар'єр – природний захисний механізм, який зазвичай не дозволяє більшості ліків проникати в тканини мозку. Після операції цей бар'єр тимчасово порушується, утворюючи два короткі "вікна можливостей", коли протипухлинні препарати можуть легше потрапляти до мозку та знищувати залишкові ракові клітини.

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Наразі стандартне лікування передбачає початок хіміо- та променевої терапії лише через чотири-шість тижнів після операції, щоб дати пацієнтові час на відновлення. Проте автори роботи вважають, що в майбутньому ці часові проміжки можна буде використовувати для більш ефективного лікування.

Що показало дослідження

Як зазначають автори статті, результати роботи опубліковані у журналі Science Translational Medicine.

"Дослідники з Манчестерського університету провели експерименти на мишах, відтворивши процедуру видалення гліобластоми. Для лікування вони використали препарат, який зазвичай не проникає через гематоенцефалічний бар'єр", - пише The Independent.

Вчені встановили, що після операції бар'єр стає проникнішим у два часові проміжки: приблизно через 15 хвилин після операції та через 48–72 години після хірургічного втручання.

Саме в ці періоди введення препаратів дозволило суттєво пригнічувати повторний ріст пухлини.

Співавтор дослідження доктор Томас Кісбі зазначив, що вперше вдалося довести: операція з видалення гліобластоми створює короткочасну вразливість пухлини, яку можна використати для лікування. За його словами, введення ліків у визначені часові проміжки дозволяло значно стримувати повторний розвиток захворювання. Крім того, це відкриває можливість ефективніше використовувати вже наявні препарати без необхідності створення абсолютно нових ліків.

Професор Костас Костарелос із Манчестерського університету та Каталонського інституту нанонауки й нанотехнологій у Барселоні додав, що відкриття може започаткувати новий напрям післяопераційного лікування пухлин мозку.

Він пояснив, що після операції гліобластома найчастіше відновлюється саме з клітин, які залишаються навколо місця видалення пухлини. Науковці пропонують використовувати в цей період сучасні таргетні препарати, наночастинки, імунотерапію та генну терапію, щоб підвищити шанси пацієнтів на тривале виживання.

Попереду клінічні випробування

Онколог доктор Гербен Борст із The Christie NHS Foundation Trust наголосив, що найбільшою проблемою лікування гліобластоми є знищення мікроскопічних ракових клітин, які залишаються після операції. За його словами, результати дослідження свідчать, що краще розуміння природної реакції організму на операцію може допомогти доставляти ліки до пухлини ефективніше. Водночас він підкреслив, що наразі йдеться лише про ранню стадію досліджень, тому необхідні клінічні випробування за участю людей.

Директор Манчестерського центру дослідження раку професор Роберт Брістоу назвав результати дуже перспективними, адже гліобластома є найсмертоноснішою формою раку головного мозку, а новий підхід може допомогти запобігти її повторному розвитку після операції.

У благодійній організації The Brain Tumour Charity також позитивно оцінили результати роботи. Головний науковий співробітник організації доктор Саймон Ньюман зазначив, що відкриття демонструє потенційну можливість використати тимчасову проникність гематоенцефалічного бар'єра для доставки ліків безпосередньо до пухлини. Наступним кроком мають стати клінічні дослідження.

Що відомо про гліобластому

Гліобластома вважається найагресивнішою та найшвидше зростаючою пухлиною головного мозку. Наприклад, у Великій Британії щороку її діагностують приблизно у 3 200 людей, але лише близько 160 пацієнтів живуть понад п'ять років після встановлення діагнозу.

Пухлина швидко поширюється на різні ділянки мозку. Основні симптоми включають сильний головний біль через підвищений внутрішньочерепний тиск, порушення пам'яті та зміни особистості, проблеми з мовленням і розумінням, сильну втому, депресію, судоми та погіршення зору.

Сьогодні основними методами лікування залишаються хірургічне видалення пухлини, хіміотерапія та променева терапія.

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