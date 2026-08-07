Кім Чен Ин з початку війни в Україні отримав $22 мільярди надприбутку, – Bloomberg

У лідера КНДР тепер більше грошей, ніж будь-коли за 15 років його правління.

Доходи північнокорейського диктатора Кім Чен Ина різко зросли після початку війни в Україні у 2022 році. За даними Bloomberg Economics, у період з 2022 по 2025 рік Кім отримав 22 мільярди доларів іноземної валюти, що майже в чотири рази перевищує суму, отриману pf попередні 4 роки, після введення в дію санкцій США.

"Північна Корея перебуває в сильнішому становищі, ніж будь-коли за останні 35 років", – сказав Андрій Ланков, директор консалтингової компанії Korea Risk Group. За його словами, доходи від продажу зброї Росії схожі на "виграш у лотерею", а відновлена підтримка президента Китаю Сі Цзіньпіна еквівалентна надійній "пенсії".

Як зазначає Bloomberg, значна частина виручки залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім Чен Ин заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій.

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Поворотний момент

У 2022 році лідер РФ Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, надавши Кіму несподіваний шанс. Москва звернулася до Пхеньяна з проханням про постачання артилерії радянської епохи. Північнокорейські внутрішні запаси стали цінним ресурсом, який Кім зміг конвертувати в готівку, продовольчу допомогу та передові військові технології.

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50 % потреб Росії у 122-мм та 152-мм боєприпасах. Кім Чен Ин також постачав Росії людей, відправивши від 16 000 до 22 000 військовослужбовців в обмін на приблизно 2000 доларів на місяць за кожного.

"Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією стала ключовим джерелом доходу, що підтримує північнокорейську економіку", – зазначає південнокорейський опозиційний депутат Кан Десік.

Банк Кореї прогнозує зростання економіки сусідньої країни на 3,5 % у 2025 році. Це стало третім поспіль річним зростанням економіки країни, хоча темпи зростання були дещо нижчими, ніж у 2024 році, коли Північна Корея показала найкращі результати з моменту посилення санкцій.

Крім того, Китай також пом’якшив відносини з КНДР через поглиблення зв’язків із Москвою. На військовому параді в Пекіні у вересні минулого року Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном і Путіним, демонструючи дружбу між ядерними державами.

Кім розвиває ядерний потенціал

Кім спрямував приплив капіталу на стрімке нарощування ядерного потенціалу. За останні два роки країна представила два есмінці водотоннажністю 5000 тонн – найбільші бойові кораблі в історії. Принаймні один із цих кораблів озброєний російською системою ППО "Панцир-М", вартість якої становить близько 20 мільйонів доларів.

КНДР також удосконалила конструкцію своїх балістичних ракет і створила власні модифікації. Це відкриває Кім Чен Ину можливість знайти ще одне джерело доходу: покупців зброї за межами Москви.

Водночас Кім Чен Ин також налагоджує тісніші зв’язки, щоб зменшити свою дипломатичну залежність від Росії: за останній рік Пхеньян відвідали високопоставлені особи з Сінгапуру, Індонезії, Білорусі та В’єтнаму.

КНДР у війні в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея розгорнула в Росії свою ракетну частину. За даними видання, вона може бути оснащена 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками, які будуть використані для нанесення ударів по Україні.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї і вже розпочала підготовку до їхнього прийому.

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