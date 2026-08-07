У 'ПриватБанку' подорожчав долар: актуальний курс валют на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 7 серпня, зріс на 5 копійок і становить 44,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 51,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю подорожчав на 19 копійок і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 7 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,67 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 45,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 2 копійки і становить 51,92 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,34 гривні за євро.

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