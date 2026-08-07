Конкурент для iPhone 16e: новий 'народний' смартфон Samsung показали у всіх кольорах

Чекати на новинку не доведеться довго: офіційна презентація Galaxy S26 FE очікується у вересні 2026 року.

Компанія Samsung незабаром представить новий смартфон лінійки Fan Edition – Galaxy S26 FE. До офіційної презентації пристрій вже з'явився на рендерах, які розкривають зовнішній вигляд моделі у трьох кольорах: чорному, зеленому та фіолетовому.

Телефон виконаний у фірмовій стилістиці останніх моделей Samsung. Головна відмінність від торішнього Galaxy S25 FE – на задній панелі. Виробник відмовився від окремих виступаючих кілець навколо об’єктивів камери й розмістить три сенсори в єдиному виступаючому блоці.

Таке рішення нагадує дизайн Galaxy S26 та Galaxy S26+. Завдяки цьому Galaxy S26 FE візуально наблизиться до дорожчих флагманів серії Galaxy S.

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Судячи з зображень, Galaxy S26 FE збереже плоску бічну рамку та фронтальну камеру в центральному вирізі екрана. Сам екран плоский, з тонкими рамками. Кнопки живлення і гучності винесені на правий бік корпусу.

За даними витоків, Galaxy S26 FE отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, чип Exynos 2500, 8 ГБ ОЗП, основну камеру на 50 Мп, фронтальну камеру на 12 Мп та батарею 4900 мАг із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт.

Очікується, що вартість Galaxy S26 FE становитиме від 650 доларів, а його презентація відбудеться вже у вересні 2026 року.

Для порівняння, найдоступніший флагман Apple – iPhone 17e – продається від 600 доларів. Новинка отримала магніти MagSafe та 256 ГБ вбудованої пам'яті, але залишилася з однією камерою на 48 Мп, екраном із частотою оновлення 60 Гц та старим "чубчиком".

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