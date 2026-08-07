Росія почала використовувати збільшену версію 'Гербери', - Флеш

Фахівець просить відгукнутися тих, у кого є такий БПЛА, що впав – апарат потрібно дослідити.

Росія почала використовувати нову збільшену версію безпілотного літального апарату "Гербера", що використовується у військових діях – завдає ударів, веде розвідку тощо. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"У небі з'явилася нова версія "Гербери". Вона значно більша за звичайну. Дуже просимо тих, у кого вона є після падіння, відгукнутися. Потрібно її дослідити", - написав він у Telegram.

Фахівець оприлюдни декілька фото, на яких можна побачити величезний безпілотник та деякі його складові. Зверху на цьому БПЛА обличчям донизу лежить чоловік, який розкинув руки та ноги як зірка. Видно, що безпілотник значно більший за чоловіка.

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"Як бачите, людина на фото не віддає трофей. Жартую, я попросив сфотографуватися, щоб можна було швидко оцінити розмір", - пояснив Флеш.

Що відомо про "Герберу"

Це російський безпілотний літальний апарат (БПЛА). Згідно з відкритими джерелами, "Гербера" може виконувати різні завдання, включаючи розвідку, спостереження, завдання ударів і відволікання засобів протиповітряної оборони. Завдяки своїй низькій вартості дрон може бути використаний як хибна ціль, що ускладнює роботу ППО противника. Також можливе формування роїв з кількох дронів для масованих атак. Раніше йшлося, що вартість "Гербери" становить до 3 тис. доларів.

Проблеми української ППО - останні новини

Як писав УНІАН, днями фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що через гострий брак ракет до систем Patriot Україна залишається вразливою перед масованими ударами російської балістики.

Водночас є розв'язання цієї проблеми. На думку фахівця, найреальніший спосіб посилити захист – отримати ракети PAC-3 із запасів союзників. Щомісячний оборонний випуск РФ становить до 70 "Іскандерів", близько пів сотні ракет до С-400 та 4–7 одиниць "Цирконів". За даними Флеша, виготовлення протиракет PAC-3 до систем Patriot досягає 50–60 одиниць на місяць.

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