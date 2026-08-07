Світу загрожує дефіцит важливого продукту: найбільше криза позначиться на Європі

Обсяги європейського виробництва продукту досягнуть найнижчого рівня за останні 10 років.

Через скорочення посівних площ і аномально спекотну погоду обсяги виробництва цукру в Європі можуть впасти до найнижчого рівня за останні понад десять років. Це посилює занепокоєння щодо потенційного світового дефіциту, пише Bloomberg.

За даними аналітиків S&P Global Energy, обсяги виробництва в Європейському Союзі та Великій Британії досягнуть рівня близько 15 мільйонів тонн – найнижчого показника з сезону 2015 року. Спека цього літа підірвала врожайність цукрового буряку. Раніше фермери другий рік поспіль скорочували посівні площі, оскільки рекордні врожаї спричинили падіння цін.

Прогнози збільшують ймовірність світового дефіциту продукту, оскільки погодний феномен Ель-Ніньйо загрожує виробництву цукрової тростини кількох ключових азійських виробників, включаючи Індію та Таїланд. Побоювання вже спричинили зростання ф'ючерсів на цукор у Лондоні та Нью-Йорку приблизно на 5% цього місяця.

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Нижчий врожай сприятиме дефіциту у першому та другому кварталах наступного року, і це вже враховується на ринку, кажуть аналітики. Вони також очікують, що ціни зростуть найближчим часом через зміну балансу попиту та пропозиції.

Даний факт може стати позитивним моментом для європейських переробників після двох поспіль високих врожаїв, коли регіон був переповнений цукром, а падіння цін знизило маржу. Більше того, Євросоюз може перетворитися на чистого імпортера підсолоджувача. Ціни на цукор у регіоні зросли на цілих 9% з червня.

Виробництво цукру в Україні та світі – головні новини

Наприкінці зими світові ціни на цукор досягли найнижчого рівня за останні п'ять років. Тільки за половину цього строку продукт здешевшав удвічі. Причиною падіння вартості цукру стало глобальне зниження попиту.

У поточному маркетинговому році, який завершується в кінці серпня, експорт цукру з України знизиться на 20% відносно минулорічних показників, і складе 505 тис. тонн, кажуть аналітики. Площі під культурою за рік скоротилися на 21,6%, а доступ на ринки ЄС та інших країн ускладнився через введення квот тощо.

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