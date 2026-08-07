Інцидент у Лейпцигу: у Німеччині заперечили, що український літак перевозив боєприпаси

Чиновники заперечили інформацію про те, що дрон із вибухівкою виявили поблизу літака, який нібито перевозив боєприпаси для України.

Німецькі чиновники заперечили інформацію про те, що безпілотник із вибухівкою виявили поблизу вантажного літака, який нібито перевозив боєприпаси для України. Як повідомляє DW, під час зустрічі голів комітетів Бундестагу з питань оборони та внутрішніх справ було заявлено, що на борту літака не було ані зброї, ані боєприпасів.

Голова Комітету з внутрішніх справ Бундестагу Детлеф Зайф також спростував відповідні повідомлення в коментарі Reuters. За його словами, з усіх розмов щодо інциденту, в яких він брав участь, випливає, що "літак не був завантажений боєприпасами чи зброєю".

Цю інформацію підтвердили й представники аеропорту Лейпцига. Марет Монтавон, керівниця відділу комунікацій і зв’язків із державними органами компанії Mitteldeutsche Flughafen, заявила газеті Leipziger Volkszeitung, що літак на момент інциденту був порожнім.

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"Літак "Антонов", про який йде мова, на момент інциденту був порожнім і, отже, не перевозив вантажу. Ця оцінка узгоджується з інформацією, яку ми отримали від Antonov Logistics SALIS", – сказала Монтавон.

Водночас раніше джерела в німецьких службах безпеки повідомляли, що у вівторок поблизу українського вантажного літака Ан-124 "Кондор" виявили безпілотник із вибухівкою. Федеральна поліція Німеччини знешкодила вибуховий пристрій.

Після інциденту міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт запросив кількох європейських колег на зустріч. Як повідомили в його відомстві, метою переговорів стане координація спільної стратегії протидії дронам та посилення захисту критично важливої інфраструктури.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Німеччини не відповіло на офіційний запит щодо деталей інциденту.

Інцидент з літаком у Лейпцигу

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня вночі незадовго до опівночі в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" знайшли безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Усередині пакета також був детонатор. За даними фахівців, вибуху не сталося лише через несправність детонатора.

В МЗС уточнили, що український літак "Антонов" і жодна людина не постраждали після виявлення в аеропорту Лейпцига дрона з детонатором.

Низка німецьких ЗМІ заявила, що український літак, який, ймовірно, був ціллю безпілотника, перевозив боєприпаси.

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