З вересня черги в аеропортах Європи можуть стати ще довшими: правила EES посилюються

Саме ця процедура вже спричинила значні затримки на прикордонному контролі в багатьох аеропортах.

Пасажирам, які подорожують до країн Європейського Союзу, варто бути готовими до ще більших черг у пунктах паспортного контролю, попереджає The Mirror.

З квітня 2026 року система EES повністю запрацювала для громадян, які в'їжджають до країн Шенгенської зони. Під час першого перетину кордону мандрівники мають пройти біометричну реєстрацію: зробити фотографію та здати відбитки пальців.

Саме ця процедура вже спричинила значні затримки на прикордонному контролі в багатьох європейських аеропортах. Деякі туристи чекали своєї черги по кілька годин, а дехто навіть запізнився на рейси.

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Що зміниться у вересні

Наразі країнам ЄС дозволено тимчасово призупиняти перевірки через систему EES у виняткових випадках, зокрема якщо на кордоні утворюються надто великі черги. Однак Європейське агентство з охорони кордонів Frontex повідомило, що після 6 вересня це послаблення більше не діятиме, попри прохання представників авіаційної галузі продовжити його.

Через це в аеропортах знову можуть виникати значні затори під час проходження паспортного контролю.

Система працює з перебоями

У деяких аеропортах обладнання доводиться перезапускати через надмірне навантаження.

У компанії Air France-KLM повідомили виданню Politico, що під час пікових літніх навантажень систему тимчасово вимикають, щоб забезпечити безперебійну роботу транспортних вузлів у Парижі та Амстердамі. Проблеми також фіксують в аеропорту Брюсселя, де нова система досі працює не на повну потужність.

Серед інших труднощів, пов'язаних із EES, називають складнощі зі зчитуванням відбитків пальців у людей похилого віку.

Ryanair закликає приїжджати до аеропорту завчасно

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі нещодавно розкритикував нові правила ЄС, але наголосив, що відповідальність за своєчасне прибуття до виходу на посадку лежить на самих пасажирах.

"Ми нікого не чекатимемо. Наш пріоритет – пасажири, які перебувають біля виходу на посадку, коли вона починається. Якщо вас немає біля гейта після завершення посадки, літак вилетит без вас", – заявив він.

Від початку роботи системи EES у квітні сотні пасажирів різних авіакомпаній, зокрема Ryanair, уже пропустили свої рейси через тривалі затримки на паспортному контролі.

Що передувало

Нагадаємо, впровадження системи прикордонного контролю Entry/Exit System (EES) на зовнішніх кордонах ЄС та в європейських аеропортах спричинило значні затримки та збої в пасажирських перевезеннях у розпал туристичного сезону. Згідно з правилами, які готувалися протягом восьми років, громадяни країн, які не входять до ЄС, під час в'їзду до Шенгенської зони проходять фотографування та здають відбитки пальців замість традиційного штампування паспорта.

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