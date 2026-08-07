Жирна ціль: у Криму знищено російський комплекс за $15 млн (відео)

Для ураження наземних цілей окупантів розвідники використали багатофункціональні морські платформи Magura.

У тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР Міноборони України знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцирь-С1", вартість якого близько 15 млн доларів. Про це заявила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Чергова здобич спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" на території тимчасово окупованого Криму – оператори воєнної розвідки спалили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран загарбників", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, вартість знищеного "Панциря" становить близько 15 мільйонів доларів.

Йдеться, що для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів.

Інші удари по Криму - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно оператори "Group 13" уразили у Криму машину керування РЛС "Подльот" і радіолокаційний запитувач "Пароль 4". Йшлося, що для реалізації операції, що відбулася у липні, спецпризначенці ГУР застосували новітні морські платформи Magura - носії FPV-дронів. Це дозволило завдати успішних ударів по наземних цілях російської окупаційної армії на території тимчасово окупованого півострова. Командир "Group 13" з позивним "Тринадцятий" наголосив: тепер "Маґури" загрожують окупантам й на суходолі.

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