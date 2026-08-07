Ціни зростають як на дріжджах: стало відомо, які вживані авто подорожчали найбільше

Лідерами за темпами зростання стали гібридні автомобілі.

Ціни на вживані автомобілі за місяць (липень–серпень) в Україні змінилися різноспрямовано. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Деякі сегменти продемонстрували різкий стрибок цін на тлі подорожчання пального. Водночас інші категорії показали помірне зростання, а вартість деяких майже не змінилася.

Гібриди: зростання цін через омолодження автопарку

Гібридні авто стали лідерами за темпами зростання середньої ціни: вона збільшилася на 7,1% − до 25 700 доларів. Водночас таке подорожчання не варто сприймати буквально, адже за усередненими показниками ховається складніша картина.

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Економічність гібридів на тлі дорогого пального лише частково пояснює збільшення середньої ціни. Вирішальну роль, на думку фахівців ІДА, відіграє оновлення структури пропозиції: на вторинному ринку стає дедалі більше відносно нових гібридів, проданих на первинному ринку кілька років тому. Саме такі авто, серед яких чимало Toyota RAV4, тягнуть угору середній ціновий показник.

Бензинові авто: стабільна основа ринку

Бензинові машини залишаються найбільшим сегментом вторинного ринку − нині на продаж виставлено близько 136 тисяч таких авто. Середня ціна в цьому сегменті зросла на 5,6% - до 9500 доларів.

Цікаво, що подорожчання відбувається на тлі зростання цін на пальне. Якщо ще місяць тому літр бензину А-95 коштував близько 74,5 грн, то на початку серпня його середня вартість сягнула вже 81 грн/л.

Експерти пояснюють зростання цін на бензинові автомобілі тим, що вони залишаються базовим вибором для більшості покупців завдяки широкому вибору моделей, простій конструкції та відносно недорогому обслуговуванню.

Дизельні авто: помірне зростання цін

Середня ціна дизельних автомобілів за місяць зросла на 2,6% і досягла 9900 доларів. Водночас, за словами фахівців, перспективи зростання ринку виглядають неоднозначними.

Якщо ще місяць тому середня вартість дизельного пального на АЗС становила близько 76 грн/л, то нині вона піднялася до 93 грн/л. Подорожчання експлуатації дизельних авто може послабити попит, а відтак змусити продавців коригувати ціни.

Електромобілі: найстабільніший сегмент ринку

Середня ціна електромобілів за місяць зросла на 3,3% і досягла 21 700 доларів. Стабілізація відбувається на тлі адаптації ринку до повернення ПДВ, жорсткої конкуренції між автовиробниками, а також зростання кількості покупців, для яких електромобіль є найекономічнішим вибором завдяки можливості зарядки вдома.

Це, на думку фахівців, свідчить про "зрілість сегмента": попит залишається стабільним, а електромобілі дедалі більше сприймаються як практичний і повноцінний вибір для широкого кола покупців.

Авто з ГБО: ціни залишаються майже незмінними

Сегмент автомобілів із газобалонним обладнанням виявився найстабільнішим: середня ціна протягом місяця не змінилася й залишилася на рівні 4500 доларів.

Таку динаміку пояснюють неоднорідністю сегмента. Він охоплює як бюджетні автомобілі на кшталт ВАЗів і Daewoo Lanos, так і значно новіші американські та японські моделі, переобладнані для роботи на газі або ввезені із вже встановленим ГБО.

Попри те, що за місяць середня ціна автогазу (LPG) зросла з 40,50 грн до 43,50 грн/л, це поки що майже не вплинуло на вартість таких автомобілів. Це свідчить про те, що сегмент ГБО залишається відносно незалежним від короткострокових коливань паливного ринку.

Авторинок України – останні новини

Раніше стало відомо, що у липні автомобілі з традиційними двигунами забезпечили понад 61% продажів на українському ринку нових легковиків. Це помітно більше, ніж рік тому, коли їхня частка становила близько 54%. Автомобілі з бензиновими двигунами залишаються найпопулярнішими в Україні. Найпопулярнішим бензиновим автомобілем став компактний кросовер Hyundai Tucson.

Повідомлялося також, що у першому півріччі українці зареєстрували 111,5 тисячі вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Найбільшу частку серед імпортованих машин становили кросовери – на них припало понад 50% усіх перших реєстрацій.

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