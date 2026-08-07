Іспанія викарбувала пам'ятну срібну монету на честь тріумфу збірної з футболу (фото)

Придбати монету можна в музеї Королівського монетного двору в Мадриді.

В Іспанії випустили пам'ятну срібну монету на честь перемоги збірної з футболу на Чемпіонаті світу у 2026 році. Про це повідомив Королівський монетний двір Іспанії.

Перемозі збірної присвячений реверс монети. У центрі розміщено кольорове зображення Кубка світу, над яким викарбувано офіційний логотип ФІФА. Ліворуч розташований знак Королівського монетного двору, а в нижній частині – напис "Чемпіони світу" і позначення номіналу.

Особливе значення мають і дві великі помаранчеві зірки на реверсі монети. Вони символізують два чемпіонські титули збірної Іспанії, здобуті на чемпіонатах світу 2010 та 2026 років.

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Колекційний екземпляр виготовлено зі срібла 925 проби, його номінальна вартість становить 5 євро. Водночас придбати монету можна за 60,33 євро без урахування ПДВ. Монета має діаметр 33 міліметри та важить 13,5 грама, тираж обмежений 50 тисячами примірників.

Продаж пам'ятної монети розпочався 31 липня. Придбати її можна в музеї Королівського монетного двору в Мадриді, через офіційний інтернет-магазин, а також у мережі авторизованих партнерів.

Пам'ятні монети – останні новини

Національний банк України випускає в обіг нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Морський дрон Sea Baby". Вона присвячена легендарному надводному безпілотному комплексу Sea Baby, який фахівці Служби безпеки України розробили для виконання бойових операцій у Чорному морі.

Також 28 липня НБУ презентував нову обігову пам'ятну монету "Пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні". Вона вшановує пам'ять українців, які стали жертвами російського полону. Загалом Нацбанк планує поступово ввести в готівковий обіг 2 мільйони таких монет.

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