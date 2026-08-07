Союзники підвели Україну і залишили лише один сценарій у війні, – колумніст Bloomberg

Путін не погодиться на переговори, оскільки бачить серйозні зміни на свою користь.

Захід вкотре підводить Україну і дає Володимиру Путіну козирі – у найкритичніший момент, пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. Він зазначає, що новини з поля бою цього року загалом були сприятливими для Києва. Наступ Москви сповільнився, а її втрати різко зросли. Не менш важливими стали нові можливості Києва щодо нанесення ударів на великі відстані. Експерти зазначали, що зараз настав час відновити дипломатичні зусилля та домогтися припинення вогню.

"Це могло бути здійсненним ще кілька тижнів тому. На даному етапі будь-яка спроба переговорів видається вкрай малоймовірною, оскільки Путін бачить серйозні зміни на свою користь", – пише Чемпіон.

У Києва закінчилися запаси перехоплювачів Patriot – єдиної системи, доступної Україні, здатної стабільно збивати балістичні ракети, і Путін використовує це для посилення ударів по українських портах і містах.

Відео дня

"Вкотре провал західної підтримки дає Путіну привід продовжувати боротьбу саме в той момент, коли Україні вдалося чинити тиск на свого супротивника, щоб той уклав мир. Цього разу Кремль отримує значну нову перевагу: можливість завдавати ударів по будь-якій українській цілі від Львова на польському кордоні до Дніпра на сході, не витрачаючи при цьому багатомільйонні балістичні ракети на прорив української оборони, позбавленої системи "Патріот". Це потенційно може змінити правила гри", – пише експерт.

Росія отримає можливість знищити й без того скорочений потенціал України у сфері виробництва електроенергії та тепла швидше, ніж його вдасться відновити. А це, у свою чергу, віщує відключення електроенергії та потенційні нові хвилі масової міграції.

Київ уже працює над створенням власної системи протиракетної оборони та власних балістичних ракет для нанесення ударів у відповідь по Росії. Однак розробка та виробництво цих нових видів зброї можуть зайняти роки, тоді як ескалація з боку Росії назріває вже зараз.

Наразі є три можливі шляхи розвитку подій

Перший сценарій передбачає, що союзники Києва знайдуть перехоплювачі Patriot і забезпечать високоточні удари на великі відстані для знищення російських заводів і пускових установок балістичних ракет до зими. Він є кращим варіантом, але малоймовірним.

У другому випадку Україна капітулює перед вимогами Путіна, передавши решту Донбасу. І він ще менш імовірний, зазначає експерт.

Жоден український лідер не зміг би прийняти нинішні умови Росії й залишитися на своїй посаді. Путін хоче отримати так званий "пояс фортець" на Донбасі. Ця смуга утворює останні природні захисні споруди України перед річкою Дніпро. Київ не може її віддати, а Путін не відступить, оскільки розуміє її стратегічну цінність.

Залишається третій сценарій – війна затягнеться ще на одну, ще суворішу зиму.

Цей сценарій – війна, яка триватиме щонайменше до 2027 року і, ймовірно, довше – стає результатом за замовчуванням з усіма наслідками, що з цього випливають, – кровопролиттям і фінансовими втратами, – зазначає Чемпіон.

Дефіцит ППО в Україні

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку, випустивши 28 ракет і понад сотню дронів. Президент Зеленський пояснив, що Україна не змогла перехопити жодної ракети через різке скорочення поставок систем Patriot від партнерів, і закликав до ухвалення політичних рішень щодо їх постачання та виробництва.

Водночас Дональд Трамп підтвердив, що відмовив президенту України Володимиру Зеленському у наданні далекобійних ракет, заявивши, що "вони потрібні нам самим".

Вас також можуть зацікавити такі новини: