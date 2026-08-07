Є ще багато цілей: глава Rheinmetall зробив жорсткий прогноз про російські дрони

Він прогнозує, що кількість інцидентів із російськими дронами зросте.

Генеральний директор збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер прогнозує, що кількість інцидентів із російськими дронами збільшиться, і закликає якомога швидше знайти спосіб протистояти цим атакам.

Як пише ntv, він закликав Німеччину докласти більше зусиль у сфері захисту від безпілотників.

"Абсолютно необхідно щось зробити, щоб дуже швидко виявляти ці атаки дронів і мати можливість збивати їх у разі потреби", – сказав Паппергер.

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При цьому він підкреслив, що Німеччина недостатньо захищена від таких атак, оскільки не скрізь є відповідні оборонні технології.

"Окрім аеропортів, є ще багато інших об’єктів, які мають критичне значення для нашої інфраструктури", – заявив він.

Коментуючи інцидент із дронами в аеропорту Лейпцига, Паппергер зазначив, що це відбувається не вперше, і, за його словами, кількість таких провокацій за участю дронів буде зростати.

Російські дрони в Європі

5 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком "Антонов" виявили безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку. Того ж дня невідомий літаючий об’єкт зіткнувся з вантажним літаком компанії DHL, останній отримав незначні пошкодження.

Тим часом розвідка США опублікувала новий прогноз щодо нападу Росії на НАТО. Згідно з оновленими оцінками, Путін може атакувати країну НАТО вже восени цього року, не чекаючи закінчення війни в Україні.

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