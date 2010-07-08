Тимошенко вже ладна примушувати владу й «непарламентськими засобами»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що депутати опозиційних фракцій направлять до Конституційного Суду подання щодо неконституційності закону про судоустрій, ухваленого Верховною Радою 7 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми звертаємося до Конституційного Суду, тому що норми закону про судоустрій і статус суддів прямо суперечать не лише Конституції, але й низці більш ранніх рішень власне самого Конституційного Суду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, опозиція апелюватиме до Ради Європи й інших європейських інституцій, які, як розраховує опозиція, спонукатимуть Україну як члена цієї організації переглянути недопустимі норми цього закону.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що одразу після отримання попередніх висновків Венеціанської комісії щодо цього закону опозиція на їхній основі розробить і внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про судоустрій.

«Ми підготуємо відповідні зміни до закону про судоустрій і статус суддів та будемо наполегливо, всіма парламентськими та непарламентськими засобами примушувати діючу владу повернути країні правосуддя», - підкреслила вона.

Лідер БЮТ переконана, що ситуація з ухваленням закону є складною, але небезнадійною. «Нам просто треба бути єдиними і сильними, всім представникам громадянського суспільства, політикуму, народу України і боротися з тим, що сьогодні несумісно з побудовою Європи в Україні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.