Янукович поскаржився Ромпею, що при Ющенку лише «дуділи у вузелі»

Президент Віктор Янукович допустився чергової помилки під час прес-конференції з главою Ради ЄС Германом ван Ромпеєм.

Під час вступного слова Янукович вдався до аналогій, однак не зміг правильно прочитати назву африканського музичного інструменту вувузели.

Це сталося, коли Янукович пробував порівняти політику євро інтеграції за попереднього президента та нинішнього.

"Висловлюючись футбольною термінологією, яка сьогодні актуальна, до останнього часу в Україні захоплювалися дудінням у вузелі, а не змістом самої гри", - сказав він.

Але нова команда, за словами президента, робитиме інакше: "Ми відійшли від зайвої риторики і зосередимося не досягненні результату там, де це можливо".

Зокрема, Янукович повідомив про рішення Євросоюзу надати Україні макрофінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів євро.

Водночас ван Ромпей сказав, що йдеться про 610 мільйонів євро, які стануть доступними для України після відновлення співпраці з МВФ.

"Досягнення домовленості з МВФ прокладе шлях до допомоги ЄС в розмірі 610 мільйонів євро", - заявив він.

У свою чергу Янукович зазначив, що розраховує на якнайшвидше підписання програми співпраці з МВФ.

Також президент України розповів, що процес переговорів про укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС "є нелегким".

"Обидві сторони поставили завдання розробити амбітний документ. І у переговорах ми шукатимемо компроміс, який дозволить рухатися вперед", - зазначив Янукович.

Крім того, ван Ромпей нагадав Януковичу про необхідність дотримуватися демократичних стандартів: "Для України є критично важливим продемонструвати демократичний розвиток".

"Надзвичайно важливою є повага до верховенства права, права людини і повага до громадянських свобод", - сказав він.

Ван Ромпей повідомив, що Україна і ЄС переходять до етапу розробки плану дій для досягнення безвізового режиму: "Сьогодні Україна і ЄС переходять до нового етапу розробки двохетапного плану дій, який вимагає багато роботи. Ми будемо працювати над досягнення мети встановлення безвізового режиму між Україною та ЄС".

Українська правда