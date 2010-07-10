Фракція БЮТ залишила сесійну залу парламенту
15:28, 10 липня 2010Політика
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Жодну з їхніх поправок не підтримали
Фракція БЮТ залишила сесійну залу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція не погоджується із підходами, які містяться у законопроекті «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
Він зазначив, що фракція БЮТ виступає за пропорційну систему з відкритими списками.
І.КИРИЛЕНКО також наголосив, що жодна із поправок фракції БЮТ не підтримана, тому фракція не вважає за доцільне залишатися у сесійній залі і на знак протесту покидає сесійне засідання Верховної Ради.
На даний час парламент продовжує розгляд законопроекту про місцеві вибори.
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