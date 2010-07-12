СБУ затримала двох депутатів Київради?

Услід за Олесем Довгим – нагадаємо, обшуки в його кабінеті проводилися в середу – СБУ-шники пішли до «земельних» депутатів: голови комісії з питань земельних відносин Олексію Євлаху і начальника управління Київради з питань землекористування і містобудування Світлани Макеєвої. Як повідомляє "Газета по-київськи",у результаті Євлаха не тільки обшукали, але і, з чуток, затримали. Але нібито по дорозі в слідчий ізолятор у нього трапився серцевий напад і його доставили в лікарню, приставивши охорону служби безпеки. Разом з Євлахом затриманий і секретар комісії Сергій Кримчак. У мерії кажуть, на черзі - арешти більш високопоставлених чиновників. У СБУ лише відзначили, що перевірки пов`язані з виявленими порушеннями в земельній сфері.