Бокий назвав засідання Нашої України «розширеною версією божевільні»

Лідер фракції СПУ Іван Бокий вважає, що у фракції «Наша Україна» немає єдності. Про це він сказав в інтерв`ю «Главреду». «Фракція «Наша Україна» не є і не може бути єдиною. Ви бачите самі, наскільки вона різношерста: від біологічних націоналістів до капіталістів компрадорського складу типу Жванії або Порошенка. Окремо стоїть Рух, на мій погляд, абсолютно маргінальна сила, яка не грає сьогодні в Україні ніякої ролі, але плутається під ногами у «Нашої України». Ну і сама НСНУ – партія створена зверху, без певної ідеології, яка за визначенням не може бути сильною», - сказав Бокий.

Він назвав дискусії на засіданні фракції «Наша Україна» «розширеною версією божевільні». «Колись я був на засіданні їх фракції, коли Ющенко ще тільки балотувався в Президенти. Якщо послухати їх дискусії, то можна сказати, що це не парламентська фракція, а розширена версія божевільні. Тому я не хотів би давати оцінки, наскільки сильна «антиопозиційна» група в «Нашій Україні». У будь-якому випадку, там у фракції є нормальні люди, прагматики», - сказав Бокий.

Він також повідомив, що у фракції «НУ» є депутати, готові увійти до антикризової коаліції, але не став їх називати. «Я не хотів би називати прізвища, мене не уповноважували на це, але таких людей ми знаємо. Ну я міг би зараз більш-менш упевнено говорити про вісім членів цієї фракції. Але наскільки я знаю, там є і інші незадоволені. Але як вони підуть з «Нашої України», коли і куди – це вже питання не до мене», - сказав Бокий.