Мороз закликав берегти «кращу в Європі» Конституцію

Голова Верховної Ради України II і V скликань Олександр МОРОЗ закликає берегти Конституцію «від будь-яких зазіхань».

Як передає кореспондент УНІАН, під час урочистого засідання ВР з нагоди 20-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України О.МОРОЗ сказав, що українська Конституція є «кращою в Європі».

«Вона не подобалась хіба що президентам, але вона задовольняє всі потреби Української держави», - сказав він. «Наш обов’язок – берегти Конституцію від будь-яких зазіхань», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, є лише один шлях удосконалення Конституції – це європейська модель управління – сильне самоврядування. Він наголосив, що саме в цьому напрямку можна рухатися. «Не зробимо цього – не буде європейської України і люди не стануть громадянами, народом», - сказав він.

О.МОРОЗ наголосив, що сьогодні дуже важливо «не втратити суверенітет, бо це може статися в різний спосіб». «Чого, скажімо, варта втрата землі державою. А загроза така є і наміри такі є», - підкреслив О.МОРОЗ.

Також на засіданні виступив народний депутат України Іван ЗАЄЦЬ і президент асоціації народних депутатів України Олександр БАРАБАШ.