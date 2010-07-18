"Репортери без кордонів" ідуть до українського парламенту

Делегація міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" на завершення свого візиту в Україну опублікує міжнародний звіт про дотримання свободи слова в Україні.

Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, 20 липня відбудеться зустріч членів Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова в Україні та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів з делегацією "Репортерів без кордонів".

Участь у зустрічі планують взяти: від ТСК - народні депутати Олена КОНДРАТЮК, Микола КАТЕРИНЧУК, Володимир ЗУБАНОВ, від «Репортерів без кордонів» - генеральний секретар організації Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР, керівник європейського відділу «Репортерів без кордонів» Ельза ВІДАЛЬ.

Мета візиту делегації - оцінка ситуації зі свободою слова в Україні.