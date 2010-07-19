Експерт прогнозує, що восени влада посилить тиск на ЗМІ

Директор Інституту медіа-права Тарас ШЕВЧЕНКО прогнозує, що восени, з наближенням місцевих виборів, влада посилить тиск на засоби масової інформації, повідомляє “Німецька хвиля”.

Підставами для такого песимістичного сценарію Т.ШЕВЧЕНКО назвав тенденції, які чітко проявились останнім часом.

"Чинна влада неодноразово заявляла на словах, що Україна буде захищати свободу слова. Однак, є ознаки того, що насправді не робиться жодного кроку, який би утверджував цю свободу слова", - заявив Т.ШЕВЧЕНКО.

Серед таких нереалізованих заходів експерт назвав провальне голосування у парламенті за ухвалення закону про доступ до суспільно важливої інформації, якого вимагала громадськість та журналісти, а також ігнорування інформаційних запитів з боку не лише місцевих, а й центральних органів влади, включно з Адміністрацією Президента та урядом. Т.ШЕВЧЕНКО нагадав і про відсутність реакції на побиття журналістів та напади на представників ЗМІ співробітників правоохоронних органів та президентської охорони.

На думку директора Інституту медіа-права, серед очевидних успіхів у гарантуванні свободи слова в Україні можна назвати лише акцію журналістів "Стоп цензурі!". Однак, Т.ШЕВЧЕНКО вважає, що ця акція лише "частково знизила темпи наступу на свободу слова".