У Севастополі не хочуть будувати українську церкву

Українська народна партія вимагає виділити земельну ділянку для будівництва храму Української православної церкви Київської патріархату у Севастополі з тієї землі, що перебуває на балансі Фонду державного майна України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, з такою заявою виступив голова Кримської організації партії Олег ФОМУШКІН у відповідь на відмову Севастопольської міської ради виділити місце для будівництва української церкви.

Як альтеративний варіант УПЦ рекомендує Міністерству оборони виділити земельну ділянку для храму УПЦ КП в одному з місць базування ВМС України, які справедливо називають центром українського життя Севастополя.

«Побудова Української православної церкви Київського патріархату у Севастополі має велике значення для більшості українців-місцевих мешканців та значної частини військовослужбовців ВМС України, які вважають себе вірними саме цієї конфесії. Окрім того, в українському флоті військові капелани, які позитивно впливають на весь процес духовного відродження і виховання українських військовослужбовці, є священнослужителями УПЦ КП та УКГЦ», - підкреслив голова Кримської організації УНП.