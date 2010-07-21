Азаров наклав табу на автомобілі, меблі і ремонти

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення Казначейству припинити фінансування із загального і спеціального фондів відповідних розпорядників коштів, якщо ці кошти планується використовувати для закупівлі автомобілів, меблів і проведення ремонтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

Він сказав, що питання підготовки бюджету наступного року обговорював вчора з Президентом, і Віктор ЯНУКОВИЧ зазначив, що бюджет наступного року має бути дуже економним. «Президент наголосив, що цей бюджет має грати стабілізуючу роль, бути бюджетом жорсткої економії та ефективного використання коштів. У зв`язку з цим я звертаюся до членів Кабінету міністрів, керівників міністерств і відомств з вимогою навіть не планувати використання коштів на придбання нових службових автомобілів, дорогої техніки, меблів, не допускати витрачання коштів на ремонти кабінетів тощо. Це саме стосується і бюджетних коштів поточного року», - сказав прем`єр.