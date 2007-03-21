Яценюка призначили міністром закордонних справ
"За" - 426 депутатів
Верховна Рада України призначила Арсенія ЯЦЕНЮКА міністром закордонних справ України.
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 426 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
У повному складі голосували фракції Партії регіонів, КПУ, СПУ, «Наша Україна» і майже в повному складі - фракція БЮТ.
Довідка УНІАН. А.ЯЦЕНЮК (1974 року народження) – з вересня 2006 року обіймає посаду першого заступника глави Секретаріату Президента.
Кандидат економічних наук, член Ради НБУ; член наглядової ради ВАТ "Державний ощадний банк України"; член наглядової ради ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України".
Працював міністром економіки в кримському уряді, першим заступником голови Національного банку України, першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. З вересня 2005 по серпень 2006 обіймав посаду міністра економіки України.