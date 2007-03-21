Яценюка призначили міністром закордонних справ

Верховна Рада України призначила Арсенія ЯЦЕНЮКА міністром закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 426 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

У повному складі голосували фракції Партії регіонів, КПУ, СПУ, «Наша Україна» і майже в повному складі - фракція БЮТ.

Довідка УНІАН. А.ЯЦЕНЮК (1974 року народження) – з вересня 2006 року обіймає посаду першого заступника глави Секретаріату Президента.

Кандидат економічних наук, член Ради НБУ; член наглядової ради ВАТ "Державний ощадний банк України"; член наглядової ради ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Працював міністром економіки в кримському уряді, першим заступником голови Національного банку України, першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. З вересня 2005 по серпень 2006 обіймав посаду міністра економіки України.