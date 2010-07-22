Завтра у Януковича гостюватиме Кирил, післязавтра - Путін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ цього тижня проведе зустрічі з головою уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ і предстоятелем Російської православної церкви патріархом московським і всієї Русі КИРИЛОМ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Президента України Денис ІВАНЕСКО, завтра, 23 липня, у Криму відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА і патріарха КИРИЛА. Зустріч відбудеться в рамках візиту предстоятеля РПЦ в Україну.

У суботу, 24 липня, у Криму глава держави проведе зустріч з В.ПУТІНИМ. Зустріч відбудеться в рамках одноденного робочого візиту глави російського уряду в Україну.