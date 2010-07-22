Регіонал вважає, що люди пониють, але за новими цінами на ЖКП платитимуть

Експерти вважають, що підвищення ціни на газ негативно позначиться на рівні довіри населення до уряду.

Про це УНІАН повідомили в Інституті Горшеніна.

З 17 по 18 липня 2010 року Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему “Підвищення цін на газ для населення”. Результати дослідження показали, що: більшість українців знають про майбутнє підвищення тарифів і вважають, що це позначиться на матеріальному стані їх сімей; близько 30% опитаних сумніваються в тому, що зможуть оплачувати послуги ЖКГ за новими тарифами у повному обсязі; більшість громадян не вірять у те, що уряд зможе захистити малозабезпечені сім`ї від наслідків підвищення тарифів – незважаючи на заявлені пільги і субсидії. Крім того, значна частина опитаних українців вважає, що тарифи були підняті з метою особистого збагачення окремих політиків або бізнесменів. Інститут Горшеніна провів експертне опитування з приводу результатів дослідження.

Директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що люди не вірять не тільки у можливість компенсації тарифів, але й з великою недовірою ставляться до політики держави в цілому. «Це не проблема прізвища Президента або прем`єра в 2010 році. Дуже великий негативний досвід пов`язаний з деклараціями і результатами державної політики за останні двадцять років. Особливо цей негативний досвід загострився останніми роками, коли між словом і справою - величезний розрив. Обіцяна компенсація по газу, терміни здачі документів у виші, політика цін, компенсації. Незважаючи на заявлені, зрозумілі правила, виборці не вірять тому, що звикли до постійності правил гри: відвертій непослідовності того, що ухвалюється і що робиться. Тільки практичний досвід, який переконає, що рішення діє, може змінити віру або зламати невіру». «Я б зараз запропонував нашим представникам влади трохи менше декларувати, а більше орієнтуватися на чисто практичний результат, на дрібні, але практичні кроки, які стверджують, що влада реалізує свої рішення», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК вважає, що підвищення тарифів пояснюється вимогами МВФ. «Це вимушений захід, на який пішов уряд, саме виходячи з вимог МВФ. Я думаю, що уряд чудово усвідомлює, що це дуже непопулярна серед населення дія, і вона дуже негативно може позначитися на рівні довіри до уряду», - сказав С.ОЛІЙНИК. На його думку, уряду необхідно терміново шукати способи компенсації нових тарифів, проте він сумнівається в ефективності субсидій. «Ця практика достатньо порочна. Компенсувати необхідно живими грошима, а не пільгами, тому, очевидно, що тут потрібно шукати шлях - індексувати пенсії і заробітні плати не шляхом додавання пільг - вони і так цим забезпечені давно, а шляхом фінансової компенсації», - вважає народний депутат. С.ОЛІЙНИК зазначив, що енергетичну проблему в нашій країні необхідно вирішувати комплексно. «Шлях її вирішення полягає не стільки в торгівлі з приводу ціни на газ, скільки у вирішенні проблеми альтернативних джерел опалення. І тут повинен бути чіткий і ясний план дій: за рахунок чого ми опалюватимемо свої будинки і свою соціальну сферу. Розраховувати виключно на газ, зокрема на газ власного виробництва, – це шлях у нікуди. Потрібно шукати альтернативні способи опалення. Якщо уряд не виступить з якоюсь ефективною програмою вирішення цього питання, то це також буде програш уряду», - вважає він.

Народний депутат від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА вважає неправомірним підвищення тарифів для населення. «Я вважаю, що саме питання підвищення ціни на газ для населення неправомірне, адже всім відомо, і неодноразово про це говорилося, що обсяги газу, який видобувається в Україні, достатні для того, щоб ми могли задовольнити потреби населення. Ціна газу, що видобувається в Україні, набагато нижче, ніж та ціна, за якою ми газ імпортуємо, тому постає питання – чому ж виникла ось ця необхідність підвищити ціну на газ для населення? Відповідь дуже проста – вимоги МВФ». На думку А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, «це повний абсурд з погляду інтересів нашої держави, інтересів економіки, тому що, дійсно, якщо ціна така, що люди не зможуть сплачувати, то ми повинні будемо виділяти все більше і більше коштів на субсидії. Виникає питання – а чому тоді безпосередньо не дотувати ціну на газ? Тому я вважаю, що всі розмови про підвищення ціни на газ – це політичне питання, і продиктоване воно тим, що Україну хочуть поставити у пряму залежність від міжнародних кредитів – кредитів МВФ. Я вважаю, що йти на це у жодному випадку не можна», - сказала народний депутат.

А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА додала: «Наскільки я знаю, уряд Юлії ТИМОШЕНКО зробив спробу підвищити ціни на газ, тому що МВФ теж висував цю вимогу. Вони не реалізували її з однієї простої причині – профспілки не підписали тристоронню угоду, яку вони повинні підписувати, коли уряд вирішує такі питання».

На думку А.АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ, відносно субсидій влада діє, в цілому, правильно. «Йдеться про те, щоб спростити саму процедуру нарахування субсидії. Якщо раніше людина бігала по всіх інстанціях, скрізь оформляла своє право на субсидію, то тепер це все має робитися централізовано і лише за заявою людини. Людина приходить, пише заяву, вказує свої доходи і просить встановити їй субсидію. Далі всі вирішуватимуть соціальні служби», - сказала вона. При цьому народний депутат зазначила, що дуже часто наміри і практика у нас не співпадають. «Пов`язано це з низьким рівнем виконавчої дисципліни, з неповороткістю місцевих органів влади, тому – подивимося», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Народний депутат від ПР Олексій ПЛОТНІКОВ сумнівається в тому, що після підвищення тарифів населення не стане сплачувати послуги ЖКГ. «Я відразу ставлю під сумнів ось цю одну третину, яка не сплачуватиме, мені це незрозуміло. Запитайте кого завгодно, чи буде він сплачувати, якщо щось подорожчає раптом вдвічі? Перша реакція буде «ні», хоча я думаю, що вони будуть сплачувати», - сказав він.

За словами О.ПЛОТНІКОВА, щодо проголошених урядом пільг і субсидій для малозабезпечених громадян роз`яснювальна кампанія вже йде. «Ви можете дивитися у засобах масової інформації, як оформити субсидію по-новому, в спрощеній формі, як це легше, простіше. Я сподіваюся, що спрощений механізм субсидій спрацює, і я сподіваюся, що адресність цих грошових коштів, які будуть виділятися населенню, зіграє позитивно», - сказав народний депутат. Щодо жорстких штрафних санкцій для неплатників, про які говорять представники уряду, О.ПЛОТНІКОВ сказав: «Не думаю, що буде щось, надзвичайні санкції, що відрізняються від того, що існує зараз, з урахуванням існуючої правової бази». Говорячи про причини підвищення тарифів для населення, народний депутат зазначив: «Ми прийшли надовго, і ми прийшли працювати. Якби це була якась інша політична сила, для якої головне - популізм, головне - створення видимості, так, може бути, було б по-іншому. Це рішення про підвищення газу - логічне. Воно виходить з того, що з внутрішнім видобутком газу потрібно щось робити. Собівартість давно не виконується, газ продається за ціною, яка нижче собівартості. Тому - так, це рішення непопулярне, рішення, яке навряд чи викликає захват. Але його треба було приймати», - сказав О.ПЛОТНІКОВ.

У свою чергу експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА зазначив, що представникам влади необхідно посилити роз`яснювальну роботу серед населення з приводу такого непопулярного заходу, як підвищення тарифів. «Сьогодні близько 40% українців переконані, що справжня причина підвищення цін на послуги ЖКГ для населення криється в жадобі збагачення окремих політиків чи бізнесменів. З іншого ж боку, більшість українців вважають, що підвищення тарифів ЖКГ, в першу чергу, вдарить по бідних, і не вірять у те, що субсидії, проголошені урядом, зможуть захистити малозабезпечені родини від наслідків підвищення. Це відбувається або через недостатню поінформованість людей, або через недовіру до дій уряду, що виникла за останнім часом. Для зміни ситуації представникам влади варто звернути на це особливу увагу та посилити роз`яснювальну роботу в даному напрямку », - вважає В.ЗАСТАВА.