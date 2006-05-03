Мороз зробив пропозицію Литвину

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ звернувся до спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА, лідерів політичних партій і блоків, що мають депутатів у складі Верховної Ради України V скликання (голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, голови ради блоку “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО, лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА), з пропозицією провести перше засідання новообраного парламенту 17 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СПУ.

"Відповідно до Закону про вибори народних депутатів України, пропоную провести перше засідання сесії Верховної Ради України V скликання 17 травня ц.р., доручивши робочій групі з відповідних представників підготувати питання, що стосуються початку роботи сесії", - йдеться у зверненні О.МОРОЗА.