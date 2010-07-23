У БЮТ кажуть, що Симоненко - мазохіст

Народний депутат від БЮТ Олександр СОЧКА називає лицемірною заяву лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА про намір КПУ закликати людей до акцій протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав сьогодні, коментуючи вимогу П.СИМОНЕНКА до Кабінету міністрів переглянути рішення про підвищення тарифів для населення.

“Навіщо панові СИМОНЕНКОВІ закликати людей виходити на вулиці, якщо досить на знак протесту проти грабіжницьких рішень дати команду тим, хто був призначений за квотою КПУ, полишити посади в органах державної влади”, - сказав депутат.

Він нагадав, що фракція комуністів є учасником нинішньої парламентської більшості, яка сформувала уряд, і тому КПУ у повній мірі несе відповідальність за кожен крок команди Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Навіть якщо припустити, що комуністи справді так піклуються про народ, то після підвищення комунальних тарифів вони зобов’язані оголосити про вихід зі складу коаліції й ініціювати недовіру АЗАРОВУ. Це був би чесний і політично відповідальний вчинок. А поки виходить, що комуністи критикують самі себе і проти самих себе, тобто влади, яку вони представляють, хочуть акцій протесту. Це скидається на політичний мазохізм”, - наголосив О.СОЧКА.

“Ніякого бунту проти уряду з боку СИМОНЕНКА не варто очікувати. Пролунає ще кілька заяв і на тому все скінчиться. На жаль, місце, яке сьогодні займають комуністи, занадто комфортне, щоб його покинути заради реального, а не показного захисту людей від драконівських тарифів АЗАРОВА", – прогнозує депутат.

Як повідомляв УНІАН, П.СИМОНЕНКО заявив, що підвищення тарифів на газ для населення є ознакою антидержавницької політики. «Особисто я і мої товариші по фракції і по партії категорично проти такої політики», - сказав він. На думку П.СИМОНЕНКО, «ніхто не має права диктувати з-за кордону ті вимоги, які зараз втілені в рішенні уряду, а саме - збільшення тарифів на газ для населення під диктування МВФ».

Лідер КПУ також зазначив, що рішення Кабінету міністрів про підвищення комунальних тарифів «ухвалене під диктування, і ми не маємо права дозволяти різним фінансовим структурам диктувати умови з-за кордону».

22 липня кримські комуністи на мітингу у Сімферополі закликали жителів автономії до масових акцій протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги і виступили з вимогою від Президента В.ЯНУКОВИЧА і прем`єра Миколи АЗАРОВА відмінити постанову НКРЕ про подорожчання газу для населення з 1 серпня на 50%.