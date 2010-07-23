Януковича попередили, що 20 тисяч людей не сидітимуть склавши руки

Київська обласна партійна організація «ВО «Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА припинити втручання Печерського районного суду міста Києва у внутрішні справи партії «Батьківщина».

Як ідеться у переданому агентству УНІАН відкритому зверненні до Президента, “в Україні твориться правове свавілля. Статтею 4 Закону України «Про політичні партії в Україні» забороняється втручання з боку органів державної влади у внутрішню діяльність політичних партій та їхніх місцевих осередків. З часів незалежності України і до сьогодні не було жодного випадку втручання судами у партійні справи. Печерський районний суд міста Києва, втручаючись у внутрішньопартійні справи, намагається усунути Київську обласну партійну організацію «ВО «Батьківщина» від виборчих перегонів-2010».

У зверненні наголошується, що «ця ситуація – непоодинока. У Печерському суді реалізовують напрацьовану схему по усуненню від виборчого процесу однієї з найбільших і найпотужніших політичних сил. Першим кроком стало безпідставне і незаконне відсторонення від виборчого процесу Львівської обласної партійної організації «Батьківщина». Тепер взялись за Київську обласну «Батьківщину».

Автори звернення до В.ЯНУКОВИЧА переконані: «Усі ці протиправні рішення Печерського суду мають одну мету – нівелювати головного конкурента Партії регіонів під час місцевих виборів-2010 - «ВО «Батьківщина». Ми це прекрасно розуміємо. Але, пане Президенте, передусім Ви – гарант Конституції, а не один з лідерів Партії регіонів. Знищуючи «Батьківщину», Ви порушуєте права та свободи громадян своєї держави. Лише у Київській області за Юлію ТИМОШЕНКО проголосувало майже 70% виборців. І Ви не можете не брати до уваги цей факт».

«20 тисяч членів Київської обласної партійної організації «ВО «Батьківщини» не сидітимуть, склавши руки. Ми не припинимо підготовку до виборів. Ніякі протиправні рішення Печерського суду не зламають нас», йдеться у зверненні.

У «Батьківщині» вимагають від Президента: «Заборонити втручання Печерського районного суду міста Києва у внутрішні справи політичної партії «Батьківщина»; не перешкоджати реєстрації змін керівного складу Київської обласної організації партії «Батьківщина» в обласному управлінні юстиції; зупинити правове і судове свавілля, яке відбувається в Україні, а саме – у Печерському районному суді міста Києва».

«Ми вимагаємо від Вас зупинити політичне та судове свавілля, яке може призвести до узурпації влади не лише в одному регіоні, але й в усій країні. Ми вимагаємо від Вас зупинити незаконні дії Печерського суду, який ухвалює рішення всупереч чинному законодавству та Конституції», йдеться у зверненні до В.ЯНУКОВИЧА.