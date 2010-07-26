Київенерго заявляє, що Луценко - аматор

АК «Київенерго» спростовує заяву колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про нібито незаконну процедуру акціонування компанії, фальсифікацію документів та перехід підприємства «в приватні руки».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", зазначивши, що йдеться про нещодавнє висловлювання Ю.ЛУЦЕНКА: “А сумнівна процедура акціонування "Київенерго"? Було доведено, що основний документ щодо переходу цієї компанії в приватні руки - сфальсифікований”.

“Офіційно заявляємо, що надана паном ЛУЦЕНКОМ інформація не відповідає дійсності і є цілком неправдивою. Акціонування “Київенерго” відбувалося у 1995 році на підставі низки державних законодавчих документів, що ніким та ніколи (навіть за умов неодноразової зміни урядів) не піддавалися сумніву”, - підкреслили в компанії.

При цьому в “Київенерго” додали, що аналогічну процедуру акціонування пройшли на той час майже всі енергокомпанії України.

Наразі контрольний пакет акцій “Київенерго” (50%+1 акція) належать державі в особі НАК “Енергетична компанія України», інші знаходяться на фондовому ринку, підкреслили в АК.

“Інформація пана ЛУЦЕНКА ґрунтується на аматорських уявленнях про склад власників “Київенерго” та процедури і документи, які регулюють діяльність природних монополій на ринку. Таким чином, коментар Юрія ЛУЦЕНКА є неправдивим та непрофесійним і, цілком імовірно, мав на меті загострити позицію екс-урядовця під час інтерв’ю, а не надати реальні факти суспільству”, - заявили в “Київенерго”.