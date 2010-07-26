Київенерго заявляє, що Луценко - аматор
Кому належить компанія
АК «Київенерго» спростовує заяву колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про нібито незаконну процедуру акціонування компанії, фальсифікацію документів та перехід підприємства «в приватні руки».
Про це УНІАН повідомили у Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", зазначивши, що йдеться про нещодавнє висловлювання Ю.ЛУЦЕНКА: “А сумнівна процедура акціонування "Київенерго"? Було доведено, що основний документ щодо переходу цієї компанії в приватні руки - сфальсифікований”.
“Офіційно заявляємо, що надана паном ЛУЦЕНКОМ інформація не відповідає дійсності і є цілком неправдивою. Акціонування “Київенерго” відбувалося у 1995 році на підставі низки державних законодавчих документів, що ніким та ніколи (навіть за умов неодноразової зміни урядів) не піддавалися сумніву”, - підкреслили в компанії.
При цьому в “Київенерго” додали, що аналогічну процедуру акціонування пройшли на той час майже всі енергокомпанії України.
Наразі контрольний пакет акцій “Київенерго” (50%+1 акція) належать державі в особі НАК “Енергетична компанія України», інші знаходяться на фондовому ринку, підкреслили в АК.
“Інформація пана ЛУЦЕНКА ґрунтується на аматорських уявленнях про склад власників “Київенерго” та процедури і документи, які регулюють діяльність природних монополій на ринку. Таким чином, коментар Юрія ЛУЦЕНКА є неправдивим та непрофесійним і, цілком імовірно, мав на меті загострити позицію екс-урядовця під час інтерв’ю, а не надати реальні факти суспільству”, - заявили в “Київенерго”.