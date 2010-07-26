У ПР уже є три кандидати в мери Одеси?

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що губернатор Одеської області Едуард МАТВІЙЧУК змушений бути арбітром у взаємодії між фінансово-політичними групами регіону, зокрема й всередині Партії регіонів, в рамках нинішніх виборчих процесів.

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ з приводу ситуації з виборами мера Ізмаїла і підготовки до місцевих виборів в Одесі 31 жовтня.

«Не даремно саме до МАТВІЙЧУКА апелює громадськість в Ізмаїлі, і саме на нього покладається головні сподівання з урегулювання можливих конфліктів між гіпотетичними кандидатами в мери Одеси», - відзначає експерт.

На думку В.БАЛИ, сьогодні ПР має щонайменше трьох повноцінних кандидатів на посаду міського голови Одеси, з яких ніхто не готовий відступати перед конкурентами. «Проте таке протистояння зміцнює позиції нинішнього мера Едуарда ГУРВІЦА. Саме тому від губернатора очікується розв’язання проблем з узгодженням кандидатур, а також з формуванням партійних списків і списків кандидатів у мажоритарних округах», - заявив експерт. При цьому, на думку В.БАЛИ, Е.МАТВІЙЧУК, «швидше за все, одержить «карт-бланш» не лише на формування списків кандидатів у мажоритарних округах, а й почне активніше визначатися з кандидатом від ПР на виборах міського голови Одеси».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня голова одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО висловив думку, що законність у виборчому процесі в Ізмаїлі негайно має відновити голова Одеської облдержадміністрації Е.МАТВІЙЧУК.

За словами А.БОЙКА, місцева влада намагається зірвати позачергові вибори мера Ізмаїла, призначені Верховною Радою на 1 серпня цього року.

«Тиждень тому ситуація в Ізмаїлі була така, - констатував А.БОЙКО, - Верховна Рада сказала, що виборів не буде, ЦВК сказала - вибори будуть. Гроші до Ізмаїла на вибори прийшли, тервиборчком підтвердив рішення виконувати рішення ЦВК. Але раптом в.о. міського голови Ірина РУДНИЧЕНКО, яка одночасно виконує обов`язки секретаря Ізмаїльської міськради, відмовилася з 14 липня підписувати платіжні документи, пов`язані з фінансуванням виборчого процесу».

Новий виток протистояння, за словами А.БОЙКА, виник, коли раптово «в Ізмаїльську територіальну виборчу комісію прибула група працівників Одеського облфінуправління, запропонувавши видати на перевірку всю фінансову документацію, а пізніше прибули представники районного відділення КРУ та міськпрокуратури. Внаслідок чого робота тервиборчкому на півдня була паралізована, тому що деяких документів, витребуваних для перевірки, немає – в.о. мера И.РУДНИЧЕНКО вже тиждень не підписує платіжки».

Лідер обласної організації КВУ уточнив, що «були також спроби зірвати друкування бюлетенів під надуманими приводами. Потім керівники деяких установ, на території яких розташовані виборчі дільниці, почали вимагати звільнити законно займані приміщення, спробували навіть викинути на вулицю територіальну виборчу комісію».

А.БОЙКО висловив думку, що законність негайно відновить губернатор, оскільки подібні безвідповідальні дії чиновників не можна розцінити інакше, як спроби зірвати вибори. Особливо з урахуванням того, що «запрошення для участі у виборах міського голови Ізмаїла вже рознесли виборцям».