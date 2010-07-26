У піратському полоні - четверо українців

У піратському полоні перебувають мінімум 320 моряків і рибалок з 22 країн. Пірати тримають у полоні 16 суден, зокрема супертанкер Samho Dream.

Про це повідомляє «Морской бюллетень» у зведенні щодо захоплених піратами Сомалі суден на 24 липня 2010 року.

Наголошується, що до списку суден, які утримується на даний час у піратському полоні, потрапили лише судна, зареєстровані у міжнародних базах даних.

За даними «Морского бюллетеня», «рекордсменом за кількістю своїх громадян у полоні є Філіппіни, - 81 особа. На другому місці Таїланд - 77 осіб. Мінімум 30 громадян Індії, 30 громадян Китаю». Також повідомляється, що з України в полоні перебувають 4 моряки з трьох суден: 2 – Frigia; 1 - Marida Marguerite; 1 - Eleni P.

У своєму зведенні «Морской бюллетень» нагадує, що турецький балкер Frigia пірати Сомалі захопили 23 березня. Захоплення сталося в Індійському океані, на віддалі 450 миль від межі Коридору безпеки, який патрулюють міжнародні сили. Судно з вантажем фосфатів і поташу йшло з Ашдоду (Ізраїль) до Таїланду. Екіпаж - 21 особа, 19 громадян Туреччини і 2 громадяни України. Танкер-хімовоз Marida Marguerite (Німеччина) було захоплено піратами 8 травня в Аденській затоці. Танкер йшов з Індії до Голландії. Екіпаж - 22 особи, 19 громадян Індії, 2 - Бангладеш і 1 українець. Грецький балкер Eleni P пірати захопили 12 травня. Балкер Eleni P йшов з Южного (Україна) на Сямінь (Китай). Захоплення сталося на відстані 250 миль від узбережжя Ємену. Екіпаж - 23 особи: 19 громадян Філіппін, 2 - Греції і 1 українець.

Також повідомляється, що в полоні перебуває подружжя британських яхтсменів похилого віку. Пірати захопили парусну яхту Lynn Rival у жовтні 2009 року.