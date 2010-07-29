Тігіпко: з кредиту МВФ на бюджетну діру дозволили взяти лише 2 мільярди

МВФ погодився виділити із загального обсягу кредиту в 15,15 млрд. дол. США на покриття дефіциту держбюджету лише 2 млрд. дол., причому ці кошти можуть бути використані лише для бюджету поточного року.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО в коментарі, переданому агентству УНІАН департаментом інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Згідно з умовами програми співпраці Україна одержить 2 млрд. дол. США на покриття дефіциту бюджету 2010 року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти будуть спрямовані лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України», - повідомив С.ТІГІПКО.

Спрямування коштів на поповнення резервів, зазначив віце-прем`єр, дозволить, перш за все, стабілізувати національну валюту і стане підставою для подальшого розвитку фінансового сектора держави.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі при проведенні реформ і економічного врегулювання".