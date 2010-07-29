“Народна самооборона”: міністр МВС отримав відпустку всупереч закону

Народний депутат від «Народної самооборони” Геннадій МОСКАЛЬ звернувся із депутатським запитом до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з проханням призначити службове розслідування щодо надання відпустки міністру внутрішніх справ України Анатолію МОГИЛЬОВУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

За словами політика, згідно ст. 6 Закону України «Про Кабінет міністрів України», посади членів Кабміну належать до політичних посад, на які не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство.

«По даній причині члени Кабінету міністрів України повинні використовувати відпустку, керуючись чинним Законом України «Про відпустку», який прийнятий 15 листопада 1996 року і до теперішнього часу є чинним», - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Він додав, що ст. 6 вищезгаданого закону передбачає: «Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору».

«Оскільки міністр внутрішніх справ України А.МОГИЛЬОВ призначений на посаду постановою Верховної Ради України № 1968-VI від 11 березня 2010 року і відпрацював на посаді лише 4,5 місяців, він не може користуватися правом на відпустку», - підкреслив Г.МОСКАЛЬ.