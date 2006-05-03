Крижанівський бачить себе Карпачовою

43 політичні партії підписали меморандум про створення коаліції політичних сил України

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві координатор коаліції політсил, що утворюється, Сергій КРИЖАНІВСЬКИЙ.

За його словами, «на сьогодні підписали меморандум 43 політичні партії», в тому числі більшість з них – це партії, які не потрапили до нового складу парламенту. У той же час присутня на прес-конференції інший координатор коаліції, представник НДП Людмила СУПРУН додала, що завтра список партій буде уточнено та оприлюднено. На переконання учасників прес-конференції, створення такого роду коаліції необхідно для того, щоб разом з іншими політичними силами, які за результатами виборів потрапили до нового складу парламенту, а також за участю Президента, сісти за «круглий стіл» і розробити стратегію та методи виведення України із політичної та економічної кризи, що поглиблюються.

Коментуючи результати виборів і, зокрема, ті політичні сили, які потрапили до парламенту, С.КРИЖАНІВСЬКИЙ висловив думку, що партії, які потрапили до ВР, об’єднають свої позиції, оскільки, на його переконання, всі утворення, що згодом будуть у новій ВР, формуватимуться виключно на домовленостях між партіями, а не на законодавчих засадах.

«Без об’єднання всіх політичних сил ми не зможемо вивести Україну із кризи», - наголосив С.КРИЖАНІВСЬКИЙ. При цьому він зазначив, що не зважаючи на те, що він є людиною новою в політиці, він має намір висувати свою кандидатуру на посаду українського омбудсмена по завершенні терміну роботи на цій посаді уповноваженої з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, яка, нагадаємо, пройшла за списком Партії регіонів до Верховної Ради.