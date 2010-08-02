Медведєв подякував Януковичу

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ подякував Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ за запропоновану допомогу в ліквідації наслідків пожеж у ряді російських регіонів, а також у лікуванні й реабілітації постраждалих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля, за результатами телефонної розмови президентів двох країн.

Глави держав обговорили перспективи двосторонніх контактів на різних рівнях. Розмова відбулася за ініціативою української сторони 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня під час телефонної розмови глави двох держав обговорили ситуацію, що склалася в деяких російських регіонах у результаті масштабних лісових пожеж, і домовилися про надання українською стороною допомоги з метою ліквідації негативних наслідків стихійного лиха.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів, керівникам МНС, Міністерства оборони, деяких інших центральних органів виконавчої влади, а також керівникам прикордонних із російською стороною регіонів України вжити заходів щодо надання допомоги РФ в подоланні наслідків стихійного лиха.

На сьогоднішній день лісові пожежі в Росії загрожують більш як 200 населеним пунктам. Надзвичайна пожежна обстановка склалася в 14 регіонах Росії. В результаті пожеж на території РФ загинули 34 людини, більше тисячі чоловік втратили майно і залишилася без житла.