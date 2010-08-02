Льовочкін: Янукович продовжує активно працювати у Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує активно працювати у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, цього тижня у Криму в робочому графіку В.ЯНУКОВИЧА запланована низка заходів.

Зокрема, Президент зустрінеться з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ і віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ.

Окрім цього В.ЯНУКОВИЧ головуватиме на нараді з питань національних інвестиційних проектів.

Глава держави також проведе зустріч з головою Національного олімпійського комітету України Сергієм БУБКОЮ, у ході якої планується обговорити концепцію подачі заявки від України на проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році у Карпатах.

В.ЯНУКОВИЧ також прийме члена Міжнародного олімпійського комітету, президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламіна ДІАКА.

3 серпня у Сімферополі глава держави проведе нараду зі стратегії розвитку Криму, зустрінеться з представниками кримських татар і журналістами.

5 серпня Президент - Верховний головнокомандувач Збройних сил України проведе інспекцію Севастопольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, а 11 серпня відвідає полігон злітно-посадкових системи «НИТКА» Міністерства оборони України.

На 7 серпня запланована робоча поїздка глави держави у Чернівецьку область, а на 14 серпня планується відвідування Херсонської області.

Також, як планується, 20 серпня під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України з питань діяльності Міноборони і розвитку оборонно-промислового комплексу.