Ставнійчук здається, що Україна повертається в радянскі часи

Член Венеціанської комісії від України Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що без внесення змін до нового закону про місцеві вибори провести їх буде практично неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції в Києві вона підкреслила, що технологічно за новим законом про місцеві вибори провести вибори в масштабах країни у строки, передбачені законом, буде неможливо.

Тому М.СТАВНІЙЧУК вважає, що Верховна Рада на початку нової сесії має внести зміни до цього закону про вибори, щоб «принаймні дати можливість їх проведення».

М.СТАВНІЙЧУК піддала критиці норми закону, які стосуються формування округів, формування територіальних виборчих комісій, строків проведення виборів тощо, зауваживши, що все це ставить у нерівні умови партії, які братимуть участь у виборах.

Вона вважає, що сьогодні цей закон дає можливість партії влади використати всі адміністративні важелі. «Здається, що суспільство повертається навіть не на десять років назад, а у радянські часи, на жаль», - констатувала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також піддала критиці виборчу систему, передбачену цим законом. За її словами, Україна так і не повернулась до мажоритарної системи на місцевому рівні, а лише штучно ускладнила пропорційну систему, «розбавивши її» непродуманими новелами від мажоритарної системи.

М.СТАВНІЙЧУК вважає, що ці нововведення захищають інтереси виключно партії влади, а комуністи та Блок Литвина, які також голосували за закон, не отримають жодних дивідендів і зрозуміють, що зробили помилку, проголосувавши за нього.

В свою чергу екс-губернатор Вінницької області, депутат Вінницької облради Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ також розкритикував цей закон, зокрема норму, що на сьогодні кандидати в мери, в депутати місцевих рад не можуть йти на вибори шляхом самовисування, а лише від партій. За його словами, сьогодні люди будуть змушені йти «в політичне батрацтво» для того, аби представляти інтереси тих чи інших верств населення.

Крім того, О.ДОМБРОВСЬКИЙ висловив переконання, що після виборів «політика тушок» пошириться й на місцевий рівень. Він вважає, що це сильно вдарить, насамперед, по парламентських партіях, які входять до коаліції і підтримали цей закон. З ним погодилась і М.СТАВНІЙЧУК, зауваживши, що Конституційний Суд своїм рішенням, яке дозволило входити народним депутатам до коаліції на індивідуальній основі, відкрив «ящик Пандори».