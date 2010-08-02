Янукович дав послові в Казахстані перше важливе завдання

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив новопризначеному послу України в Казахстані Олегу ДЬОМІНУ підготувати візит Президента цієї країни Нурсултана НАЗАРБАЄВА до України.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з О.ДЬОМІНИМ.

В.ЯНУКОВИЧ назвав першим важливим завданням дипломата на його новій посаді успішну підготовку візиту до України Президента Казахстану Н.НАЗАРБАЄВА, запланованого на наступний місяць.

«Казахстан для нас є стратегічно важливою країною, і завдання перед вами стоятимуть непрості. Працюйте», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. Він також привітав О.ДЬОМІНА з днем народження, який співпав з його призначенням на посаду посла України в Казахстані.

Після зустрічі О.ДЬОМІН наголосив, що вона була конкретною та пов’язаною саме з тим, що Казахстан є стратегічним партнером України «в усіх напрямках, і особливо – в торговельно-економічному».

Новопризначений посол підкреслив, що у цьому контексті є надзвичайно важливим розвиток економічних відносин наших країн у майбутньому. «Найближчим часом має бути зроблено дійсно серйозний поштовх», - сказав О.ДЬОМІН, додавши, що йдеться, зокрема, про розвиток спільних проектів, взаємовигідних для України і Казахстану.

Першим серйозним кроком у цьому напрямку він назвав візит Н.НАЗАРБАЄВА до України.

О.ДЬОМІН наголосив, що докладе усіх зусиль для успішної підготовки цього заходу.