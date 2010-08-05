Королевська: підвищувати тарифи означає проводити нечесну політику

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не покриє потреби галузі у коштах на модернізацію.

Таку думку висловила голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

За її словами, галузь вимагає близько 40 млрд. дол. інвестицій, і без них якість послуг залишиться на сьогоднішньому рівні, а ЖКГ, як і раніше, руйнуватиметься. «Ніяке підвищення тарифів не покриє потреби галузі у коштах на модернізацію. Тобто, українці платитимуть все більше і більше, а якість послуг з кожним роком буде все гірше і гірше. Це не вихід із ситуації» - вважає вона.

Крім того, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги без підвищення якості цих послуг - крок назад на шляху побудови соціально-орієнтованої держави. «Українське житлово-комунальне господарство зношене до критичних меж. Якість послуг у більшості міст України далека від національних стандартів, не кажучи вже про європейські. У такій ситуації підвищувати тарифи означає проводити нечесну політику стосовно громадян всіх областей країни», - вважає вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що нещодавно ухвалений закон про державно-приватне партнерство здатний змінити ситуацію: «Держава і приватний капітал повинні разом розв`язати проблему модернізації вітчизняного ЖКГ і підвищення якості послуг. Тільки після цього можливо говорити про підвищення тарифів», - наголосила вона.

Як повідомлялося, в березні 2010 року Н.КОРОЛЕВСЬКА заявляла про необхідність проведення модернізації галузі та зміни системи управління в ЖКГ із подальшим підвищенням якості послуг.