Суд виніс попередження учаснику акції протесту проти приїзду Кирила

Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана РЕТЬМАН, розглянувши справу проти Вадима ФЕЩЕНКА, який був затриманий під час акції протесту проти приїзду патріарха КИРИЛА в Україну, визнала затриманого винним та винесла йому усне попередження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Свобода”.

У повідомленні наголошується, що “суддя Оксана РЕТЬМАН проігнорувала злісну неявку у суд ключового свідка заступника начальника управління охорони громадського порядку міста Києва підполковника Сергія БОЙКА, який віддавав незаконні накази щодо затримання протестувальників та напередодні на камеру при свідках заявив, що не допустить проведення будь-якої акції протесту” проти приїзду в Україну патріарха Кирила. Як нагадує прес-служба, саме підполковник С.БОЙКО 26 липня “керував операцією міліцейського свавілля, під час якої правоохоронці затримували всіх, хто був з українською символікою або в національному одязі”.

“Замість того, щоби через неповагу до суду здійснити примусовий привід підполковника С.БОЙКА, суддя О.РЕТЬМАН визнала за достатнє письмові пояснення міліцейського свавільника. Попри те, що громадянин С.БОЙКО виявивши неповагу до суду, не знайшов часу чи бажання з’явитися на судове засідання, під дверима суду постійно чергував працівник ГУМВС у місті Києві, який по телефону доповідав про хід судового засідання”, - повідомляє прес-служба ВО. “Свобода” і наголошує, що суд відхилив клопотання захисту про закриття справи у зв`язку із закінченням терміну розгляду (стаття 277 Кодексу про адміністративні правопорушення). “Крім того, суд критично оцінив усі свідчення з боку захисту. Натомість повністю поклався на сфальшовані працівниками МВС протоколи затримання та брехливі свідчення співробітників спецпідрозділу "Беркут"”, - говориться у повідомленні.

"Свобода" вважає цей процес “виявом політичних репресій, брутальним порушенням конституційних прав громадян України, в тому числі права на мирні зібрання”.

“Рішення, які ухвалює суддя О.РЕТЬМАН, узаконює міліцейське свавілля та освячує порушення конституційних прав громадян. Фактично розчерком суддівського пера перекреслюється Конституція України та дається відмашка для масового застосування правоохоронцями насилля проти громадян, які мають намір скористатися своїми конституційними правами”, - наголошує ВО “Свобода”.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня 2010 року о 9-30 представники МВС затримали вісьмох членів Всеукраїнського об`єднання "Свобода", які намагалися провести театралізовану постановку "Гламурні гастролі кремлівського гебіста" (Володимирський проїзд, на тротуарі біля готелю "Хайят"). Зокрема, були затримані заступник голови Київської "Свободи" Руслан АНДРІЙКО, керівник Печерської районної організації Олександр АРОНЕЦЬ, голова Подільської районної організації Валентин ЛУНЕЙКО, голова Оболонської організації Вадим КУДОВБЕНКО, Михайло КУБЛІЙ, Едуард ІГОЛЬНІКОВ, Вадим ФЕЩЕНКО, Євген КОВАЛЕНКО.

Судове засідання щодо заступника голови київської «Свободи» Р.АНДРІЙКА відбудеться 6 серпня о 9-30. Щодо Є.КОВАЛЕНКА засідання перенесене на невизначений термін.