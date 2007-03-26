Ключковський хоче зрівняти Ющенка та Януковича хоч у чомусь

Пропозиція представників Партії регіонів заборонити Президенту України бути почесним головою партії чи блоку безглузда і безперспективна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку “Наша Україна” про це заявив народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, коментуючи зареєстрований членом Партії регіонів Василем КИСЕЛЬОВИМ законопроект про внесення змін до закону “Про політичні партії в Україні”.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, в таких пропозиціях простежується абсолютно неконструктивна позиція “антикризової” більшості, оскільки йде спроба законом обмежити статус Президента. “Це не узгоджується з Конституцією. Адже обов’язки, права і повноваження Президента чітко прописані в Основному законі”, - сказав народний депутат.

Він наголосив, що закон “Про політичні партії” не може жодним чином регулювати подібне питання. Крім того, за словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, цей законопроект зачіпає не тільки політичний статус Президента, але й обмежує його дії. “Це вже взагалі переходить будь-які межі”, - вважає народний депутат.

Він нагадав, що коаліція постійно говорить про применшення функцій Президента і посилення функцій прем’єра. “Тоді з їхнього боку було би доцільно вносити відповідні пропозиції щодо ЯНУКОВИЧА. Адже прем’єр має бути прем’єром для всіх українців, а не для однієї лише партії чи коаліції. Він теж має бути позапартійним”, - наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. При цьому він додав, що в такому випадку “антикризовики” виглядали б послідовними.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд парламенту законопроект «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні». Законопроектом пропонує заборонити Президенту України бути членом політичної партії, входити до складу її керівного органу або на громадських засадах представляти інтереси політичної партії. В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що виконання Президентом України обов’язків почесного голови партії (блоку партій), призводить до порушення ним Конституції України та присяги народові, що була складена на урочистому засіданні Верховної Ради України.