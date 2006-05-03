Леся Гонгадзе отримала доступ до засекречених матеріалів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням надав матері журналіста Георгія Гонгадзе Лесі ГОНГАДЗЕ доступ до засекречених матеріалів справи про вбивство її сина.

Як зазначається у розпорядженні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті, “відповідно до статті 27 Закону України «Про державну таємницю» на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, надати громадянці Грузії ГОНГАДЗЕ Олександрі Теодорівні доступ до інформації, яка міститься у матеріалах кримінальної справи по факту вбивства Гонгадзе Георгія Руслановича і віднесена до державної таємниці за висновком державного експерта з питань таємниць В.ЄВДОКИМОВА від 6 березня 2006 року № 340”.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до секретаря РНБО Анатолія КІНАХА та голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО із проханням надати Л.ГОНГАДЗЕ допуск до інформації, що відноситься до державної таємниці, у справі про вбивство її сина. Л.ГОНГАДЗЕ звернулася до В.ЮЩЕНКА з клопотанням про це 17 квітня.