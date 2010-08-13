БЮТ: Партія регіонів складає фальшиві списки від "лжебатьківщини"

БЮТ звинувачує владу у спробах не допустити партію “Батьківщина” до участі у місцевих виборах, які відбудуться 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили на прес-конференції народний депутат від БЮТ Віктор ШВЕЦЬ, голова Київської обласної організації партії «Батьківщина», народний депутат Костянтин БОНДАРЄВ, голова Львівської обласної організації партії «Батьківщина» Роман ІЛИК.

Зокрема, в БЮТ зазначили, що представники влади та Партії регіонів розгорнули у Київській області “роботу із формування фальшивих списків кандидатів у депутати від лжебатьківщини”.

«Коли ця ситуація виникла, ми провели низку акцій і заходів, щоб довести суспільству, що це не випадковість, що це саме спрямована акція для того, щоб не допустити партію «Батьківщина» до виборів восени, тому що наша партія має дуже високий рейтинг саме у Київській області», - сказав К.БОНДАРЄВ.

У свою чергу Р.ІЛИК зазначив, що у виборчий процес партії «Батьківщина» втручається також львівська влада. Зокрема, за його словами, голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ складає список мажоритарників, яких за будь-яку ціну необхідно зняти з виборів, аби не дозволити їм увійти до нового складу обласної ради.

Також він зазначив, що домагаючись дотримання норм законодавства щодо невтручання у партійні справи, львівська організація партії «Батьківщина» звернулася до міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА з вимогою відмовитися від практики злочинного свавілля і втручання судів у діяльність політичних партій. «Ми вимагаємо від міністра юстиції пана О.ЛАВРИНОВИЧА припинити злочинне свавілля із втручання суддів в діяльність політичних партій і перешкоджанню реєстрації керівного складу Львівської обласної організації «Батьківщина», - зазначив Р.ІЛИК.

У свою чергу В.ШВЕЦЬ повідомив, що він звернувся до голови Вищої ради юстиції із проханням порушити питання про звільнення судді Печерського районного суду Сергія ВОВКА у зв’язку із порушенням ним присяги. Зокрема, цей суддя зупинив дію постанов президії політичної ради партії «Батьківщина» щодо кадрових питань, заборонив проведення конференції Львівської обласної організації партії та будь-які дії, направлені на звільнення чи переобрання голови парторганізації, сказав він. Аналогічні дії Печерським судом були вчинені і щодо кадрових змін у Київській обласній організації партії «Батьківщина».