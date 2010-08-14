Єдиний Центр обирає нове керівництво

Сьогодні на з’їзді «Єдиного Центру» буде обрано нове керівництво партії.

Як передає кореспондент УНІАН, у матеріалах розданих делегатам з’їзду, пропонується переобрати ролітичну раду партії. Крім представників регіональних організацій партії до складу політради пропонується включити народних депутатів Ігоря КРІЛЯ, Лесю ОРОБЕЦЬ, Василя ПЕТЬОВКУ, Віктора ТОПОЛОВА і Кирила КУЛІКОВА.

Також пропонується включити до складу політради Віктора БАЛОГУ, директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, журналіста Данила ЯНЕВСЬКОГО, Михайла ПЛУЖНІКОВА та інших.

Крім того, планується затвердити зміни до статуту партії та програмні засади виборчої кампанії.

У проекті стратегії виборчої кампанії «Єдиного Центру» на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року пропонується зобов’язати голів регіональних і територіальних організацій «Єдиного Центру» забезпечити якісний підбір і своєчасне подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

Голови регіональних і територіальних організацій «Єдиного Центру» мають здійснити якісний відбір і своєчасне висування реєстрації кандидатів у депутати від партії як у багатомандатних округах, так і в одномандатних мажоритарних округах, і кандидатів від «Єдиного центру» на посади міських голів.