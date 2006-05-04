Регіони вимагають гарантій

Оголошено перерву до 15.00 5 травня в засіданні робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради п’ятого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник блоку «Наша Україна» В’ячеслав КОВАЛЬ, який є членом цієї робочої групи.

Він зазначив, що ця перерва оголошена для того, щоб провести консультації між політичними силами.

Представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ зазначив, що представники його партії вимагали гарантій від політичних партнерів, що завтра буде забезпечена явка їх представників, котрі включені до робочої групи.

За його словами, на сьогоднішнє засідання з’явилося 22 із 31 члена робочої групи. М.АЗАРОВ зазначив, що «Наша Україна» та БЮТ пояснювали неявку на засідання робочої групи своїх представників технічними причинами. Він вважає, що відбувається затягування процесу з боку даних політичних сил. За його словами, йдеться про «організаційну безпорадність» цих політичних сил. Він сказав, що, в принципі, згідно з Регламентом Верховної Ради України, достатньо було і цих 22 представників, щоб провести перше організаційне засідання.

Як повідомляв УНІАН, до робочої групи з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради увійшов 31 депутат.

Зокрема, від Партії регіонів - 12; від виборчого блоку політичних партій «Блок «Наша Україна» - 6; від Соціалістичної партії України – 2; від виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» - 9; від Комуністичної партії України – 2.

Робоча група вирішуватиме, коли і як проводити першу сесію Верховної Ради п’ятого скликання.