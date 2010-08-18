Янукович не прокоментував підвищення цін на газ для населення
Час вичерпався...
|Віктор Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу на Сорочинському ярмарку журналіст телеканалу СТБ намагалася поставити Президенту запитання щодо його позиції у ситуації з підвищенням цін на газ для населення в Україні.
Водночас, як було наголошено, час для проведення зустрічі з пресою вже вичерпався і В.ЯНУКОВИЧ, не відповівши на запитання, залишив приміщення прес-центру, щоб взяти участь у подальших заходах в рамках проведення Сорочинського ярмарку.
Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населення.