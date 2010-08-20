Адвокат Макаренка: у нас не правосуддя, а «лівосуддя»

Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня арешт екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам адвокат А.МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ.

«Такого юридичного беззаконня я ще не бачив ніколи, тому що при продовженні терміну утримання під вартою слідчий має вказати у своєму клопотанні інформацію про те, що є докази обгрунтованості підозрювати особу в скоєнні злочину», - сказав Ю.СУХОВ.

Він зазначив, що захистом було надано суду висновок завідувача кафедри кримінального права професора Київського національного університету Петра АНДРУШКА, який не було враховано під час судового засідання.

Ю.СУХОВ пояснив звернення захисту до науковців тим, що суд і слідство у справі А.МАКАРЕНКА не враховують аргументи захисту. «Ми вдалися до думки третьої сторони, незалежної сторони, закон дає право проводити такі експертизи, і, в принципі, в практиці слідчі враховують цю думку, тому що це думка світил. Той, хто підписав цей висновок, він є членом науково-консультаційної ради Верховного Суду», - зазначив Ю.СУХОВ.

Зокрема, у висновку йдеться про те, що в діях А.МАКАРЕНКА «неможливо під жодним кутом, під жодною призмою угледіти будь-який посадовий злочин».

«У жодній нормальній, поважаючій себе державі, у жодному поважаючому себе суді таке, напевно, неможливе. У нас не правосуддя, а «лівосуддя»», - сказав Ю.СУХОВ з приводу рішення суду.

Також він повідомив, що адвокати мають намір подати в триденний термін апеляцію на сьогоднішнє рішення суду, це вони мають намір зробити спільно з адвокатами екс-заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, якому суд сьогодні також продовжив арешт до 10 жовтня.

«Швидше за все, завтра апеляцію буде подано до Апеляційного суду. Я сподіваюся, що Апеляційний суд більш кваліфіковано підійде до розгляду цього питання та все ж врахує, що взагалі говорити про будь-який злочин у діях МАКАРЕНКА марно, а відповідно, й про його арешт», - зазначив Ю.СУХОВ.

Як повідомлялося, А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про завдання шкоди Україні за результатами розгляду позову RosUkrEnergo до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 липня СБУ затримала колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи стосовно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.