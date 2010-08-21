Кравчук вважає, що незалежності України нічого не загрожує

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що незалежності Україні нічого не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Звичайно, сказати, що є країни у світі, які можуть сказати, що вони гарантовані від будь-яких загроз – це буде перебільшенням», - зауважив Л.КРАВЧУК.

За його словами, є країни могутні, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, які визначають не лише свою національну політику, але й серйозно впливають на світову політику.

На думку Л.КРАВЧУКА, незалежність і національні інтереси США захищені краще, ніж в Україні. «Але говорити про те, що сьогодні постали більші загрози для національної безпеки, для захисту національних інтересів, для незалежності України, ніж були чотири-п’ять років тому, я б так питання не ставив», - зауважив Л.КРАВЧУК.

Також він сказав, що Україна має конкретні проблеми, які потрібно вирішувати. Зокрема, це стосується економіки і політики, відносин з іншими країнами, зокрема, з Росією. Водночас, за його словами, у 1991 році було більше загроз Україні, ніж сьогодні.

Крім того, за словами Л.КРАВЧУКА, за останній час рівень корупції в Україні не зменшився, а збільшився.

Також перший Президент вважає, що Україна буде більш сильною і незалежною, коли будуть проводитися необхідні реформи. «Реформ в Україні як не було, так і немає», - вважає Л.КРАВЧУК.